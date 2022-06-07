Лучшие голоса Всеволожского района звучали на сцене КДЦ «Южный»

1 июня вход в Культурно-досуговый центр «Южный» во Всеволожске был украшен разноцветными шарами. Здесь проходил VII Районный вокальный конкурс «Голос Всеволожского района», приуроченный ко Дню защиты детей.

В этом году на конкурс вышло 57 человек. Конкурсанты выступали в сценических костюмах, старались использовать какие-то декорации, презентации.

Победителем в возрастной группе от 7 до 10 лет оказалась семилетняя Анна Захарова. Она исполнила песню «Гуляю я» (музыка и слова А. Сидниной).

Лучшим в возрастной группе от 11 до 14 лет стало выступление 11-летнего Максима Березина, исполнившего песню Юрия Антонова «Жизнь».

В возрастной группе от 19 до 35 лет победила исполнительница Ольга Васильева. Ольга работает ведущим инженером в строительной компании. Для конкурса она приготовила песню «Растёт в Волгограде берёзка» (музыка Григория Пономаренко, слова Маргариты Агашиной).

В возрастной группе «от 35 до 59 лет» на первое место вышел житель посёлка Воейково Кирилл Макелло. Кирилл работает менеджером по рекламе в частной клинике, ему 40 лет и у него трое детей, выступает как солист музыкального коллектива «Фиеста». Он исполнил песню «Колыбельная с четырьмя дождями» (музыка С. Пожлакова, слова Л. Лучкина).

Ну и, конечно, больше всего удивила возрастная группа «60+». Отличные вокальные данные продемонстрировала Галина Семагина из посёлка Дубровка, солистка ансамбля «Дубравушка». Она исполнила зажигательную песню «Арго».

Организатором конкурса выступил отдел культуры администрации Всеволожского района при содействии КДЦ «Южный». «Голос Всеволожского района» является одним из главных мероприятий Межмуниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение».

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина