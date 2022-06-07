«Дети России» из Сертолово победили в региональном этапе военно-спортивной игры «Победа»

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической спортивной игры прошел в Тосненском районе на базе областных спасателей комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области. Ребята из Сертоловской школы № 1 оказались лучшими во всех испытаниях.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, оценивали участников опытные эксперты: военнослужащие, члены Союза советских офицеров, ветераны боевых действий, специалисты по работе с молодежью, физической культуре и спорту.

Команда «Дети России» из Сертолово заняла лидирующие позиции в тесте «Ратные страницы истории Отечества» на знание исторических военных событий, в сборе оружия, меткости, навыках строевой подготовки, творческих представлениях команд в конкурсе «Визитка».