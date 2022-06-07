Во Всеволожске прошел Фестиваль культур народов Кавказа

В минувшую субботу в парке Песчанка под звучание колоритных песнопений и в вихре зажигательных плясок прошел Фестиваль культур народов Кавказа. На один день общественное пространство превратилось в уголок национальной самобытности разных народов.

Красивые мелодии, выставки, мастер-классы, дефиле в традиционных народных костюмах, вкусная еда и многое другое. Идея провести фестиваль под открытым небом пришлась всем по душе. Несмотря на мелкий дождик, праздник собрал много гостей. Даже критики, которые обычно скупы на одобрительные отзывы, то и дело говорили организаторам: «Вы возрождаете диалог культур!»

Внимание большинства гостей было приковано к сцене, а в специальном «зрительном зале» образовалась своеобразная фан-зона. Представители разных национальностей поддерживали выступающих артистов громкими аплодисментами, эмоционально жестикулировали в латиноамериканском или итальянском стиле и шумно что-то скандировали.

Вообще, колорит национальных культур присутствовал везде. По всему периметру парка, недалеко от главной сцены, развернулись подворья.

Желающие могли научиться играть на барабане, приготовить национальные блюда, а также сфотографироваться, примерив папаху. Бурлила ярмарка. На выставках под открытым небом можно было увидеть кинжалы и сабли, красивые украшения, национальных куколок.

– Нынешний год пройдет под знаком сохранения объектов культурного наследия, – отметила заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – В этом плане особое внимание планируется уделить культурному наследию разных народов. Это лето будет богато на фестивали, праздники межнационального характера. Такая вот задумка.

Яркий и звонкий праздник собрал много гостей. Получился запоминающийся день, который подарил всем покой и радость.

Ирэн ОВСЕПЯН

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