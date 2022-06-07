Воспитанники Мультицентра стали призерами чемпионата «Абилимпикс»

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции состоялась церемония награждения победителей VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего награды получили девять победителей и призеров чемпионата. Среди награжденных оказались и воспитанники Мультицентра: Роман Кузьмин, занявший первое место в компетенции «Лозоплетение», и Екатерина Васильева, занявшая второе место в компетенции «Клининг». Победители получили заслуженные призы и денежные сертификаты.

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья помогает бороться со стереотипом, будто профессионал «с ограничениями» не может быть конкурентоспособным специалистом. Участники «Абилимпикса» наглядно показывают, что упорство и целеустремленность преодолевают любые преграды.

Фото Мультицентра социальной и трудовой интеграции