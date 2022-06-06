Центр «Молодёжный» собрал активистов школьного движения

С 1 по 3 июня в Центре «Молодёжный» проходил слёт активистов Всероссийского движения школьников Ленинградской области. В мероприятии приняли участие 25 активистов из Всеволожского района.

Как сообщает местное отделение РШД, программа мероприятия оказалась насыщенной. Ребята посетили тренинг «Эффективная самопрезентация» и «Нетворкинг», участвовали в квесте и готовили творческие номера. Ну а хорошая погода позволила провести товарищеский футбольный матч.

Отметим, что РШД – это детско-юношеская организация, которая помогает юным гражданам страны формировать активную позицию и повышать политическую грамотность. Среди мероприятий есть место как образовательным программам, так и практическим заданиям – ребята активно участвуют в дебатах, учатся презентовать свои идеи и отстаивать свою точку зрения.

Местное отделение РДШ функционирует на базе Дворца детского (юношеского) творчества и включает в себя 36 первичных отделений в каждой школе Всеволожского района.

Фото Антона Ляпина