Детский легкоатлетический забег «Колобок» собрал более 550 участников

Во Всеволожском районе уже более 10 лет проводится ежегодный легкоатлетический пробег среди детей школьного и младшего школьного возраста «Колобок» на приз главы администрации, организуемый администрацией и отделом физической культуры и спорта.

4 июня на современном стадионе Агропромышленного техникума под руководством тренера отделения спортивной аэробики Всеволожского центра физической культуры и спорта, мастера спорта РФ по художественной гимнастике Светланы Никитиной и её помощниц этот традиционный спортивный праздник начался с обязательной весёлой разминки юных спортсменов. Любо-дорого было посмотреть! Это был действительно праздник, собравший на стадионе более 550 участников.

Звучала весёлая музыка, было чем заняться детям, не участвующим в забегах: в их распоряжении оказались и бесплатный батут, и самые что ни на есть настоящие пожарные машины с расчётами (их предоставила 93-я пожарная часть), и всякие-разные сладости…

А между тем на беговых дорожках кипели нешуточные страсти. Под бдительным взором главного судьи Юлии Кургузкиной и её коллег юные спринтеры и стайеры в зависимости от возраста (от 5 до 10 лет) бежали дистанции от 100 до 500 метров, подбадриваемые по громкой связи работниками отдела физкультуры и спорта. В каждом забеге были определены свои победители, которые уехали со стадиона на новеньких велосипедах, самокатах и роликовых коньках, а некоторые унесли домой красивые мячи.

Мы не сможем назвать здесь всех победителей, но не откажем себе в удовольствии назвать тех, кто поднялся на высшую ступеньку пьедестала почёта: Хаматова Анастасия, Голубева Ульяна, Бегис Екатерина, Михайлова Василиса, Дренова София, Васильева Ксения, Сорока Степан, Осипов Фёдор, Карпенко Владимир, Терентьев Дмитрий, Разумов Артём и Петров Алексей.

По словам начальника отдела по физической культуре и спорту Екатерины Ларионовой, каждый год легкоатлетический пробег «Колобок» привлекает всё больше участников со всего Всеволожского района. Мероприятие помогает популяризировать оздоровительный бег и стимулирует интерес к спорту с раннего возраста.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина