В Музее-усадьбе «Приютино» прошел фестиваль национальных культур

В минувшее воскресенье, 5 июня, на территории Музея-усадьбы «Приютино» состоялся ХVI Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». В мероприятии по традиции приняли участие фольклорные коллективы и артисты из разных уголков страны.

Фестиваль ярких образов и прекрасной музыки открыла начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Дарья Воробьева. После тёплых слов приветствия и добрых пожеланий, началась настоящая феерия красок. Артисты радовали зрителя самобытным исполнением и продуманными костюмами – каждый участник вносил свой уникальный штрих к общей картине праздника.

Не меньше внимания привлекала и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Пока детвора толпилась у красочных стендов с игрушками, взрослые с любопытством осматривали деревяные украшения и авторскую бижутерию.

В качестве заключительного и яркого аккорда фестиваля, на сцене выступил с концертом солист легендарного состава ВИА «Песняры» – Валерий Скорожонок.

Фото Александра Ольховского