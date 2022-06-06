Всеволожские спортсмены стали лучшими в фестивале «Вперёд к ГТО»

Команда Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва стала победителем Областного фестиваля «Туристический поход «Вперёд к ГТО». Всего в мероприятии приняли участие 10 физкультурно-спортивных организаций Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участники похода преодолели 5 км, проверили туристские навыки в вязке узлов, сборе палатки и оказании первой медицинской помощи.

«Комплекс «ГТО» был создан и сейчас возрождён для того, чтобы мы вели здоровый образ жизни, понимали значимость физической культуры и спорта. Вы сегодня доказали, что готовы к труду и обороне. Я призываю вас не останавливаться на достигнутом», – обратился к участникам председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

Фото ВФСК ГТО Ленинградская область