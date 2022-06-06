Бугровский школьник победил в конкурсе «Мой родной край – Ленинградская область»

Игорь Наумов, девятиклассник Бугровской школы № 3 в числе двенадцати ленинградских школьников стал победителем творческого конкурса проекта туристско-экскурсионных поездок «Мой родной край – Ленинградская область».

«Изучайте историю и культуру нашего края, получайте профессию и направляйте свой ум и энергию на развитие родной Ленинградской области», – сказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, вручив благодарности ребятам во время празднования Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» в Гатчине.

Участниками проекта «Мой родной край – Ленинградская область», который проводится с 2017 года, стали 67 школьников, которые в прошлом году и первой половине текущего путешествовали по Ленинградской области и знакомились с историко-архитектурными, культурными, этнографическими памятниками, мемориальными комплексами и памятниками воинской славы.