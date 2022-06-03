В Ленобласти работает волонтерская служба взаимопомощи на дорогах

Проект «Взаимопомощь на дорогах» работает по всей России. В 2014 году его создал житель Тольятти Максим Аверин. Сейчас свои отделения «ВНД» появились во многих регионах России, в том числе и в Ленинградской области.

Наше сообщество «ВНД 78» считает, что у нас самые активные, самые отзывчивые волонтёры. В сентябре «ВНД 78» исполнится пять лет, и на сегодня в группу входит более 98 000 человек.

Вот что мне рассказала администратор социальной группы «ВНД 78» Светлана Абрамова: «ВНД 78» – это настоящее братство на дорогах. Наше правило: «Прежде всего спасаем людей, а не машины». В первую очередь кидаемся туда, где застряли дети, или пожарные, или машины скорой помощи. Бывали случаи, когда мы действительно вытаскивали людей из лап смерти. Наши люди совершают героические поступки, причем совершенно безвозмездно, по принципу: «Помогли тебе, помоги и ты». Хороших людей в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области оказалось очень много. Им надоело общество, где каждый сам за себя». Она поведала мне несколько ярких случаев. Например, недавно у мужчины 70-летнего возраста по дороге возле посёлка Сиверский сломался «Соболь». Но он опасался бросить машину просто так, на дороге. И почти месяц сидел в Сиверском, пытаясь устранить поломки. Пережил голод, холод, пока, наконец, «вндешники» не нашли его и не бросили в чат просьбу о помощи. Ребята отреагировали сразу, привезли пенсионеру горячий чай, продукты, кто-то передал немного денег. Помогли сварить кузов, отремонтировали рулевую тягу, привезли колёса, сделали сход-развал, купили новую помпу. Теперь машина на ходу.

«ВНД» спешит на помощь!

Если с вами произошло происшествие на дорогах Ленинградской области, например, неожиданно закончился бензин, а заправки рядом нет, или машина застряла в снегу – вызывать эвакуатор стоит дорого, а у вас с собой нет денег. Тогда набирайте в социальных сетях несколько простых букв – «ВНД 78» – и просите помощи.

Для этого вам понадобится точно указать свои координаты, описать, что произошло, по возможности сделать фотографию бедствия и сообщить свой телефон и имя (во избежании попыток манипулирования). Администратор закинет заявку в общий чат, а если надо будет, сам начнёт обзванивать волонтёров. И тот, кто находится ближе или проезжает мимо по дороге, первый придёт к вам на помощь. Кстати, сейчас представителей этой группы можно узнать издалека. На машинах появилась специальная наклейка «ВНД 78».

В каких только случаях им не приходилось помогать людям! Автомобиль улетел с дороги – приезжает несколько машин, и все вместе «вндешники» тянут тросом. «Умерло» сцепление, надо «прикуриться» – бывали случаи, когда наши «вндешники» отправлялись за 200, 300 и даже за 800 километров. В застрявшей машине оказались дети – в «ВНД 78» есть девушки, которые на своих небольших машинках привезут горячий чай в термосе и бутерброды, чтобы дети не промерзли, пока мужчины устраняют неполадку. Был случай, во время соревнований по спортивному ориентированию в лесу потерялась девочка. Родители обратились к спасательной группе «Лиза Алерт». Это был срочный вызов. Поисковиков нужно было ночью доставить в тот лес, где искали ребенка. Поисковики обратились к «ВНД 78». И ночью несколько «вндешников» добровольно развозили поисковиков. Девочку удалось найти и спасти.

«Вндешники» на постоянной основе сотрудничают с поисковыми отрядами «Лиза Алерт» и «Экстремум». Задачи ставятся самые разные. Однажды пришлось вытаскивать лодку вместе с хозяином, которых штормом выбросило на острые камни Финского залива… А недавно отвозили груз Центру помощи диким животным «Велес». Это была огромная охапка веток на кормление питомцев. С «Велесом» (который находится во Всеволожском районе) у «вндешников» вообще особая дружба. Доводилось на своих машинах привозить сюда животных. Например, этой зимой «Велес» попросил сгрузить клетку с больной медведицей. С большой осторожностью манипулятором и лебёдкой это удалось. Сейчас медведица благополучно проживает в «Велесе».

А ещё они вместе ездят на автомобильные экскурсии, на пикники и организуют свои слёты. Это уже для себя, потому что люди особой закалки должны держаться вместе.

Большая русская душа

Как оказалось, очень много добровольцев-«вндешников» проживает во Всеволожском районе. Они знают друг друга. Сейчас нам трудно выделить, кто из них самый активный. Но пока хочется отметить двоих. Это Николай Жуков и Вадим Орлов, они проживают в городе Всеволожске. Вадиму Орлову неполных 35 лет. До недавнего времени он работал пожарным в МЧС, так что спасать людей – это его профессия. Но этого показалось мало, и он вошёл в «ВНД 78». Товарищи про него говорят, что Вадим Орлов первым бросается в бой. Готов выехать, даже если его машина недостаточно готова. Может в середине ночи поехать куда-то в сторону Ладожского озера, потому что там люди попали в беду. Пытается вытащить других, при этом сам может застрять. О нём закрепилось мнение: он очень отзывчивый – человек большой русской души.

А недавно Николай Жуков и Вадим Орлов по личной инициативе собрали во Всеволожске и отвезли подарки для воинской части, которая участвует в боевых действиях на Донбассе. Они рассказали корреспонденту, что жители Всеволожского района проявили себя при сборе подарков очень активно. Одна только Всеволожская средняя школа № 7 передала 1 500 писем от детей, потому что солдаты из Донбасса сообщили, что им очень приятно читать детские письма. Ещё 400 писем было собрано в других местах, итого Николай Жуков и его товарищи отвезли 1 900 тёплых, душевных посланий десантникам. А также передали им спирт, перекись водорода, пакеты, останавливающие кровь, предметы личной гигиены, сигареты, сладости и репелленты.

Думается, что у этих ребят впереди ещё немало человеческих подвигов. На таких скромных, самоотверженных, неравнодушных к чужому горю людей держится Русь. И мы гордимся, что такие молодые люди живут во Всеволожске.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из личного архива участника ВНД