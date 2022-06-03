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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожск может потерять памятник культурного наследия

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На прошлой неделе во Всеволожске началось разрушение дома по адресу: Колтушское шоссе, 35. Участок принадлежит частным владельцам, и вроде бы они могут делать всё, что хотят. Но есть одно «но». Дом является объектом культурного наследия федерального значения, то есть имеет историческую ценность.

Он находится напротив больницы, рядом с кольцевой остановкой автобусов. И сразу за спиной дома начинается Румболовский парк. Но в XIX веке Всеволожской районной больницы ещё не существовало и впереди было ровное пространство. А в доме жил привратник. Он служил у господ Всеволожских. В его обязанности входило наблюдать за дорогой, идущей от Бернгардовки к усадьбе Рябово. Если на дороге появлялся богатый экипаж, то привратник должен был быстро подняться на гору и сообщить, что едет дорогой гость, чтобы в усадьбе Рябово успели подготовиться и устроить торжественную встречу. Поэтому постройка у Румболовской горы называлась «Домом привратника». Её возраст – более 100 лет, она  ровесница конюшни на горе, в которой сейчас запланировано обустроить областную библиотеку.  Привратник умер, оставив свой дом наследникам. Последние хозяева по каким-то причинам месяц назад продали историческое сооружение. И вот новые хозяева решили разобрать старинный дом по брёвнышку. В настоящий момент уже сняты стропила, но здание ещё можно восстановить.

И это – несмотря на то, что в декабре 2015 года Комитет по культуре Ленинградской области выпустил распоряжение под названием «Об утверждении охранных обязательств собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Усадьбы В.А. Всеволожского», в которой в разные годы бывали композиторы Алябьев Александр Александрович, Верстовский Алексей Николаевич и другие деятели культуры». В этом документе утверждаются охранные обязательства на несколько земельных участков, полностью или частично расположенных в границах усадьбы В.А. Всеволожского. В их числе – участок № 47.07:1301155:99 по адресу: Колтушское шоссе, 35. Далее в документе указаны строения, подлежащие охране. Это церковь Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, конюшня, гостевой флигель, скотный двор (ферма), конторский дом, дом привратника и другие. Они должны охраняться частными владельцами в соответствии с Федеральным законом РФ № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации».

По многочисленным просьбам жителей на это место выехали представители комиссии по культуре и сохранению объектов культурного наследия Общественной палаты Всеволожского района. Работы приостановлены. Объект осмотрели специалисты  комитета по культурному наследию администрации ЛО. Владельцам выдано предписание устранить разрушения.

Людмила Однобокова

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