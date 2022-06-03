Время замены: выбираем местное производство

Три месяца назад крупнейший производитель мебели в СЗФО – компания «ИКЕА» – приостановил свою деятельность. О том, что сейчас происходит в этой отрасли, с какими вызовами пришлось столкнуться предпринимателям и могут ли местные мебельщики заменить шведского гиганта, – об этом интервью Ирэн Овсепян с предпринимателем Александром Масловским, который руководит собственным производством «Манго мебель» в Щеглово.

Себестоимость растёт, продажи падают

– Заниматься в России бизнесом в сфере производства мебели – это как кататься на «американских горках», – делится Александр Масловский. – Вкладывался в оборудование, в цех, в сотрудников, и только всё наладилось, как снова очередной кризис. Кажется, что летишь вниз, на ходу включаешь режим выживания и ищешь пути, чтобы встроиться в новую реальность. Я занимаюсь мебелью 12 лет, пройдя путь от неопытного рабочего обанкротившейся мастерской до собственного востребованного производства во Всеволожске – с современным оборудованием и компетентными сотрудниками. Несколько раз за этот долгий период я взлетал и падал, попадая в мельницу внешних обстоятельств. Последний раз это было два года назад, когда мы вынуждены были съехать из прежних помещений в полуразрушенное здание. Полтора года и огромное количество средств ушло на организацию цеха. Но мы справились, дела пошли в гору. Ровно до марта этого года.

…Дело в том, что предприятие сфокусировано на изготовлении кухонь и другой корпусной мебели на заказ среднего ценового сегмента и выше среднего. Для таких изделий всегда использовались максимально качественные материалы, фурнитура, шпон, краска.

– На 80% это импортные составляющие, которых мы теперь лишены, – продолжает свой рассказ предприниматель. – Скажу больше, рынок фурнитуры в России, а это не только ручки-крючки, но в первую очередь различные механизмы, на 93% был импортным. Даже для местного изготовления ЛДСП или МДФ необходимы связующие компоненты, например, изоцианаты, которые в России не производят вообще, и меламин – местных поставок было менее 50% от нужного объёма. Сложности также с запчастями – у меня стоит итальянское оборудование. Импортозамещение, точнее его отсутствие, – одно из важнейших препятствий для развития отечественной мебельной отрасли.

Тем временем в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности заявляют: по многим показателям, таким как фурнитура, лаки и краски, мебельные ткани, плёнки ПВХ, химические компоненты, – зависимость от импорта достигает 90% и даже 100%.

– Мебельная отрасль всегда чувствительна к кризисам и страдает одной из первых. Этому есть три причины, – включается в разговор жена Александра Наталья. – Во-первых, как уже было сказано, это незамещённый импорт материалов и комплектующих, а также взлёт цен на все их виды, проблемы с поставками, логистикой. К сожалению, аналогов многим позициям сейчас нет, технологии производства запатентованы. Необходимо разрабатывать свои. Для этого нужны компетентные специалисты, средства и время. Но мы работаем над заменой, нашли отличные варианты у турецких производителей, а также в Китае. Во-вторых, любой кризис сокращает прослойку среднего класса, а это большая часть наших покупателей. Инфляция и цены растут, доходы, а с ними покупательская способность, падают. Всё это усугубляется ростом себестоимости изготовления мебели. В-третьих, в условиях неопределённости люди стараются сберечь средства. Расходы на новую мебель сокращаются одними из первых.

Эксперты действительно прогнозируют падение продаж мебели в денежном выражении на 50% по итогам года и рост стоимости локальной продукции минимум на 30%.

– Эти факторы привели к тому, что за 3 месяца количество заказов у нас упало в 3 раза, доход – в 5 раз, мы едва нашли средства на оплату аренды, – продолжает Наталья. – Однако нет смысла сидеть горевать, мы подстраиваемся под новые реалии и находим выход. На данный момент продолжаем делать высококлассную мебель.

Закрытие «ИКЕА» – шанс или ступор?

Два из шестнадцати закрывшихся российских магазинов «ИКЕА» находятся во Всеволожском районе. Казалось бы, ниша освободилась, множество клиентов наверняка обратили своё внимание на местные мебельные производства. Так ли это?

– Насколько существенно повлияет на отрасль уход шведского гиганта? –спрашиваю у собеседницы.

– Почти никак, – считает Наталья Масловская. – «ИКЕА» действительно сильный конкурент, но она не занимала доминирующего положения на российском мебельном рынке, её доля всего 5%. Однако компании, которые поставляли для неё мебель, конечно, несут убытки. Им нужно перестраивать работу, искать сбыт. Лично для нас уход «ИКЕА» положителен только тем, что исчез конкурент по детской мебели. Мы подготовили к выпуску линейку детских столиков и стульчиков, заметив, как трудно оказалось найти на рынке простую, но крепкую мебель для малышей. Попробуем выйти с этим продуктом на маркетплейсы, а также продавать в соцсетях.

По словам супругов, в целом у предприятия с иностранной мебельной компанией разные ниши.

– Наши клиенты платят за то, чтобы мебель была сделана строго под их желания, соответствовала проекту дизайнера, была максимального качества, не такой, как у кого-то ещё, – говорят Наталья и Александр. – Они готовы ждать её создания и не хотят тратить своё время на поездки для выбора и согласования – мы сами приезжаем к ним. В «ИКЕА» люди покупают в основном готовые решения, согласны экономить на сборке и не желают долго ждать изготовления. Уход иностранного производителя нам в плюс, но существенно ничего не изменит. Однако «ИКЕА», как и «Макдональдс», – это не только товары. В первую очередь это идеально отлаженная система взаимодействия с клиентом, от первого касания, то есть рекламы, до покупки и постпродажного обслуживания. «ИКЕА» – это профессиональный маркетинг и трансляция ярко выраженных ценностей, которые разделяет большой круг людей.

Наталья Масловская считает, что это как раз то, чему нужно поучиться у шведской компании. Российские мебельщики, по её словам, пока не могут похвастать своей системой маркетинга и удобной для клиента коммуникацией, но при этом отечественная мебель часто превосходит икеевскую по качеству. То есть потенциал роста у нас большой, но нужно уделять больше внимания удобству клиента на каждом этапе работы с ним: это комфортная подача информации в соцсетях, понятный сайт, вежливое компетентное обслуживание в магазинах, при личных встречах, оперативность.

Как стать успешным бизнесменом?

Хорошего предпринимателя от плохого отличает умение адаптироваться в любых обстоятельствах. Герои нашей статьи уверены, что безвыходных ситуаций не бывает. Бывает незрелость и нежелание искать выход.

– Мы нашли решение, которое позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее: объединились с коллегами из «Вунш Мебель», которые занимаются эконом-сегментом. Таким образом мы увеличили скорость выполнения заказов и приток новой аудитории: сообща делаем и дорогую мебель, и бюджетную. Кроме того, мы вплотную занялись маркетингом, а раньше делали упор лишь на «сарафанное радио» и работе с посредниками. А ещё мы постоянно учимся новому, к примеру, благодаря участию в федеральной программе «Содействие занятости» Наталья бесплатно будет обучаться работе на маркетплейсах, что позволит нам впоследствии выйти на новые рынки сбыта, – делится Александр.

Чтобы быть успешным предпринимателем, недостаточно стать профессионалом в своей сфере, уверена чета Масловских. Важно уметь управлять процессами, людьми и финансами. Если знаний недостаточно, их нужно получать и сразу применять на практике, пробовать и рисковать.

– Нет смысла винить в неудачах судьбу, государство, конкурентов. Всегда брать ответственность за себя и свои действия, за свой выбор, в любой ситуации спрашивать себя: «А что я сам могу сделать, чтобы получить желаемое?» – это основа зрелого бизнеса. Это то, что позволит обойти многих конкурентов, которые не желают выходить из зоны комфорта.

А ещё не менее важно помнить про свои мечты и цели, ради которых ведётся бизнес. Тогда можно горы свернуть, и никакой кризис этому не помешает.

– А еще очень хочется выразить искреннюю благодарность Центру поддержки предпринимательства и лично Кондратьевой Ирине Викторовне! Мы четыре раза получали господдержку в той или иной форме, что позволило нам вложить дополнительные средства в нужное оборудование. Вы поддерживали нас в самые трудные времена! Спасибо всему коллективу! Успехов, признания и крепкого здоровья! – подытожили супруги Масловские.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива Масловских