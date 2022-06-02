Студенты Всеволожского техникума приняли участие в акции «Сад памяти»

Студенты Всеволожского агропромышленного техникума посадили 17 деревьев в рамках акции «Сад Памяти», сообщает пресс­-служба администрации Всеволожского района.

Каждое растение символизирует одного из Героев Советского Союза, сражавшегося на территории Всеволожского района во время Великой Отечественной войны.

– Это символично и очень трогательно, – подчеркнула и. о. начальника отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Виктория Айзенштадт. – Сегодня благодаря компании «ЛСР» у нас есть возможность высадить замечательные туи, которые будут напоминать о прославленных защитниках Отечества. Очень хотелось бы, чтобы ребята чтили, помнили и знали героическую историю своей родины.

В годы войны на территории Всеволожского района было размещено 19 аэродромов. С них вылетали на боевые задания летчики, многие из которых были удостоены звания «Герой Советского Союза»: Илья Шишкань, Евгений Преображенский, Михаил Плоткин. Сегодня улицы Всеволожска носят их имена.

Фото пресс-службы администрации ВМР