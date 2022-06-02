Соловецкой школе юнг исполнилось 80 лет

На минувшей неделе, день в день по дате основания Соловецкой школы юнг – 25 мая, полуденный выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости произвел капитан 1 ранга в отставке А.С. Маслаков.

Да, подростковый центр подготовки кадров для флота из детей-сирот войны был создан на арктическом архипелаге во время Великой Отечественной войны по приказу наркома ВМФ Николая Кузнецова.

Выпускник первого набора школы юнг (1942 года) Александр Маслаков – легендарная личность даже в среде выпускников школы юнг. Учился вместе с известным писателем Валентином Пикулем и знаменитым басом Борисом Штоколовым.

А.С. Маслаков давно дружит с пером, он дипломант Всероссийской православной литературной премии имени Благоверного Святого князя Александра Невского, лауреат в номинации «Боевая слава России» X Всероссийского конкурса «Патриот России» и дипломант литературной премии имени маршала Говорова. Художественные книги и документальные повести Маслакова «Огонь Балтийской эскадры», «Прощание с Порт-Артуром», «Потерь не было», «Невские рыцари», в том числе о жизни соловецких юнг – «юнгашей».

Мы давно дружим с военмором Маслаковым. Первый раз встретились более двух десятилетий назад в Невском лесопарке – здесь, в устье Невы, всю войну и блокаду стоял, охраняя Ленинград, эсминец «Стройный», на который и пришел мотористом 16-летний Саша Маслаков. Здесь в свое время возник мемориал морякам. Сюда, в Невский лесопарк, на традиционный митинг пришло в этом году немало людей, но ветеранов – единицы.

– Нас в Питере из «юнгашей» осталось только двое, – рассказывал мне у стен Нарышкина бастиона Александр Степанович. – Я и Владимир Иванович Мезенков… И, наверное, всё. Сегодня он сюда, в Петропавловку, прий-

ти уже не смог, но вчера мы вместе были на замечательном мероприятии, встречались с курсантами-морячками, правда, не военными. Они пели, стихи даже свои читали. Мы им рассказали о наших Соловках, о том, как сами строили себе землянки, вылавливая тяжеленный топляк из Белого моря, как рыбу ловили на пропитание, как учились воевать и не сдаваться.

«Курсанты-морячки» и сегодня рядом с ветераном. Пришли поддержать и своими глазами увидеть и услышать исторический выстрел. Их руководитель, заместитель директора Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Наталья Волостнихина уточняет:

– Это большая честь быть сегодня здесь, поэтому отправили лучших. А вечер и в самом деле прошёл замечательно. Ребята сами готовили всё действие, подбирали песни, читали историю создания школы.

А вот другой Наталье – руководителю представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Н.А. Кадашовой – история этих островов Белого моря хорошо знакома. И с юнгами архангелогородцы дружат не одно десятилетие, и в музее Школы юнг на Соловецких островах Наталья Александровна была не раз. Была и автор этих строк. Первое, что я увидела, – портреты юного Саши Маслакова и Толи Васильева.

Анатолий Иванович Васильев, выпускник Соловецкой школы юнг, прошедший всю войну, – наш земляк. Мне посчастливилось с ним встречаться, беседовать. Многим всеволожцам это имя знакомо.

А последним соловецким юнгам хорошо знакомо и имя его сына – Алексея Васильева, который многие годы после смерти отца занимается историей школы и в целом сражений Великой Отечественной. И все эти годы Алексей Анатольевич по-сыновьему опекает последних «юнгашей», помогает в организации и проведении всех официальных мероприятий. Больше некому. На смену отцам приходят сыновья. Тому же Александру Степановичу Маслакову в январе исполнилось 97 лет. И тем не менее не дрогнула рука военмора! И выстрел, которого ждала вся Петропавловка, ждал город – раздался вовремя. Ровно в 12, под бой курантов. И крики «ура»! и «Слава морякам!», и памятная гильза от снаряда в руках ветерана – всё было, как положено быть ритуалу.

– Мы гравировку сделаем, – сказал Алексей Васильев. – Памятную. «Соловецкой школе юнг 80 лет». Останется на вечную память в музее нашим потомкам.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

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