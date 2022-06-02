Новый поворот в судьбе 101-й батареи

24 мая во Всеволожском районе, на мысе Сосновец, проходило выездное заседание Комитета по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. Речь шла о памятнике Великой Отечественной войны «101 отдельная морская дальнобойная батарея береговой обороны».

В заседании участвовали: заместитель председателя Правительства Ленинградской области, председатель Комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой, его заместитель Г.Е. Лазарева, и.о. главы администрации МО «Рахьинское СП» Р.В. Федорцов, а также представители общественности. Организовала встречу комиссия по культуре Общественной палаты Всеволожского района. На выездное заседание приехали представители четырёх организаций: Объединённого совета ветеранов Дороги жизни и их потомков, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Совет ветеранов МО «Рахьинское СП» и Совет ветеранов деревни Коккорево.

Сначала краевед Е.А. Молчанова провела для них экскурсию по территории бывшего пионерского лагеря «Ладожец». Евгения Алексеевна работала в этом лагере с 1958 года – сначала пионервожатой, затем старшим воспитателем. И она рассказала, что в 1947 году лагерь был открыт на базе сооружений, которые остались от 101-й дальнобойной батареи. Пионеры поселились в домах, в которых когда-то проживали артиллеристы. Относились к деревянным зданиям очень бережно, и благодаря этому многие из них сохранились до наших дней. Участники выездного заседания визуально оценили современное состояние этих домов.

О том, какое значение имеет 101-я батарея, написал поэт Анатолий Молчанов в книге «Сосновецкий форт на страже Ладоги и Ленинграда». Автор утверждает, что если бы не было 101-й батареи, то не было бы и Дороги жизни.

Приведу несколько цитат: «8 сентября 1941 года моторизованные и танковые части врага взяли Шлиссельбург, выйдя к Ладожскому озеру и замкнув кольцо блокады вокруг Ленинграда»… «Распалённые успехом, враги стали готовиться к переправе через Неву»… «В эти тревожные часы 101-я батарея оказалась единственной боеспособной батареей на участке берега Ладоги и Невы от Осиновца до Невской Дубровки»… «И чтобы помешать врагу начать переправу через Неву, создать у него впечатление, что правый берег готов к отражению десанта, 101-я открыла огонь. Два дня – 8 и 9 сентября 101 батарея вела интенсивный огонь по немецким танкам и пехоте, скоплявшимся в Шлиссельбурге, и по понтонным средствам, подтягиваемым противником к левому берегу Невы. Никогда ещё её старые орудия не работали с такой нагрузкой. Стволы накалились, горела краска, и замочный Николай Мастицкий, охлаждая своё орудие и отбрасывая стреляные гильзы, обжёг себе обе руки, но в санчасть идти отказался: «Я ещё могу бить немца!» За эти два дня к правому берегу Невы подошли два наших армейских артполка и бригада железнодорожной артиллерии береговой обороны КБФ, а также ряд армейских частей. И фашисты не смогли форсировать Неву».

Если бы в те дни фашисты догадались, что левый берег охраняет одна-единственная артиллерийская батарея, то они не побоялись бы переправиться. От левого берега Невы для них было бы чуть больше 60 километров до финских позиций, которые стояли возле Карельского укрепрайона. А если бы немецкие войска соединились с финскими, то не было бы никакого просвета в блокадном кольце, и негде было бы провести Дорогу жизни. Значит, и у Ленинграда не было бы шансов на спасение.

Казарменный городок 101-й батареи нам интересен ещё и потому, что здесь проживали отряды десантников перед тем, как уйти на Шлиссельбург (знаменитые «шлиссельбургские десанты»). Как же отблагодарил батарею спасённый город?

Первые сведения о 101-й батарее стали искать члены поискового клуба, действовавшего при заводе ЛОМО. Все документы и фотографии они сдали в Центральный Военно-морской музей, где материалы были утеряны. Затем информацию стали собирать пионеры из лагеря «Ладожец» под руководством воспитателей. Они встречались с ветеранами 101-й батареи и даже ездили в Севастополь к командиру батареи Александру Леоновичу Седову. Их материалы обобщил и сохранил поэт-блокадник Анатолий Молчанов. Он много работал в архивах и в 2009 году выпустил книгу «Сосновецкий форт на страже Ладоги и Ленинграда».

Тем временем база 101-й батареи оказалась в затруднённом положении. В 1988 году Департамент государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Ленинградской области поставил сооружения 101-й батареи на учет. Но это не помешало чиновникам закрыть «Ладожец», а в 1999 году продать его в частные руки. Процедура купли-продажи была оформлена с многочисленными нарушениями. Новые хозяева внесли свои изменения в исторический облик базы. Так был обустроен жилой дом на фундаменте от основного здания 101-й батареи. Но в результате вмешательства общественности дальнейшее строительство было прекращено.

Итак, участники выездного заседания осмотрели подлинное здание штаба 101-й морской дальнобойной батареи, её бывший клуб, красный уголок. Остановились возле основного сооружения батареи, где во время войны стояли три 102-миллиметровых орудия (сейчас частники окружили его забором). Затем дошли до командного пункта, который оказался за пределами лагеря. Надо сказать, что в 2021 году Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области отреставрировал этот командный пункт. И сейчас на него обратил внимание Комитет по туризму Ленинградской области. В рамках проекта «Тропа 47» мимо него был проложен экомаршрут под названием «Ладожские берега». Места вокруг красивые, можно сказать, курортные – здесь находится природный заказник «Коккоревский». Таким образом, возле командного пункта 101-й батареи встретились два памятника: памятник природы и памятник истории.

«Сегодняшнее заседание прошло при положительном настрое, – подытожил Владимир Цой. – Мы увидели большой потенциал для развития. Было принято несколько конструктивных решений. Сейчас нам предстоит уточнить границы и состав 101-й батареи. Потом мы хотим встретиться с собственником участка для переговоров. В перспективе можно включить объекты 101-й батареи в состав достопримечательного места «Рубежи обороны Ленинграда».

Напомним, что проект «Рубежи обороны Ленинграда» зародился ещё в советское время. Он включал в себя траншеи, окопы и дзоты, которые протянулись по берегу Ладожского озера от посёлка Коккорево до деревни Большие Пороги.

Многие из них дошли до наших дней. В 2020 году в Общественной палате Ленинградской области состоялись общественные слушания по вопросу возрождения этого проекта. Сейчас проводится экспертиза по утверждению границ достопримечательного места «Рубежи обороны Ленинграда».

Работы предстоит ещё много. Но мы надеемся, что именно с этого дня вопрос о сохранении 101-й батареи будет сдвинут с мёртвой точки. Если удастся её воссоздать, то это будет один из самых ярких памятников Всеволожского района и достопримечательное место не только для Ленинградской области, но и для Санкт-Петербурга, а также для всех граждан России.

Людмила ОДНОБОКОВА