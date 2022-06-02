Морозовский «Фейерверк» выступил с отчетным концертом

Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» 29 мая выступил с отчетным концертом в ДК имени Чекалова в поселке им. Морозова. Концерты «Фейерверка» – как спектакль, всегда объединены общей темой, и каждое выступление становится сюрпризом для зрителей посёлка. Так случилось и на сей раз.

В подготовке концерта «Путь к творчеству» большую помощь оказала режиссёр Марина Ляпина, которой принадлежит и главная идея концерта. А воплотили эту идею в жизнь художественный руководитель Андрей Карпенков, сыгравший роль Художника, педагог-хореограф Кристина Быкова в роли Музы и учащиеся ансамбля, изображавшие мысли творца.

Программа состояла как из номеров прошлых лет, уже полюбившихся зрителям, так и совершенно новых. Лирический танец с платками, «Барыня», дуэт «Вот так встреча!», «Жирафики» в постановке балетмейстера ансамбля Александра Павловича Вечкунина, «Звезда» и «Балалайка и гармонь» в постановке Андрея Карпенкова вызвали восторг зрителей.

В концерте приняли участие выпускники прошлых лет – их ряды пополнились и в этом году. Свидетельства о хореографическом образовании и памятные фотоальбомы получили Александра Зайцева, Елизавета Антоничева, Анастасия Давиденко и Егор Алейников.

В следующем учебном году ансамбль «Фейерверк» отмечает своё 30-летие. И вновь мы будем аплодировать артистам этого замечательного коллектива.

Соб. инф.

Фото Светланы УСИК