Старшеклассники Всеволожского района сдают ЕГЭ

Выпускники школ Всеволожского района ожидают результатов сдачи одного из самых массовых ЕГЭ — по русскому языку. Экзамен сдавали 30 и 31 мая, полученные знания подтверждали 1422 человека.

Журналисты «Всеволожских вестей» побывали на нескольких площадках для сдачи ЕГЭ и своими глазами увидели, как проходит первое серьезное испытание в жизни наших юных земляков.

Русский сдают все, даже те, кто в дальнейшем не собирается продолжать обучение, — это обязательный экзамен для получения аттестата. К слову, для обретения заветного документа, подтверждающего среднее образование, необходимо набрать как минимум 24 балла.

Если выпускник претендует на аттестат «с отличием», то сумма баллов практически утраивается – результат ЕГЭ по русскому языку должен быть не менее 70 баллов. К слову, результаты ЕГЭ по русскому нужны при поступлении в любой вуз, на любое направление подготовки. Вот только минимальными двадцатью четырьмя тут не обойтись – понадобятся 36 баллов и более.

Об этом и многом другом мы успели поговорить с директором Колтушской средней школы им. академика И.П. Павлова Татьяной Владимировной Захаровой, ожидая, пока экзаменационные аудитории наполнятся выпускниками.

Новое здание Колтушской школы было введено в эксплуатацию в 2017-м, в этом же учебном году там развернулась площадка для сдачи ЕГЭ. В настоящее время в старом отремонтированном здании расположены начальные классы. Для стремительно растущих Колтушей строительство нового, просторного и современного школьного здания стало поистине знаковым событием. По словам Татьяны Владимировны, в этом году пятеро выпускников претендуют на медаль – если, конечно, подтвердят свои достижения успешной сдачей экзаменов.

Экзамен по русскому языку в Колтушской школе проходил в 8 аудиториях, рассчитанных на 15 человек каждая. Утром 30 мая сюда прибыли выпускники из Разметелевской и Янинской школ, из города Кудрово и, собственно, самих Колтушей.

Организовано все очень серьезно, с соблюдением необходимых противоэпидемиологических мер – измерение температуры у всех без исключения при входе в помещение школы, санитайзеры, масочный режим для взрослых.

Перед входом в экзаменационные аудитории установлена, почти как в аэропорту, металлодетекторная рамка. Сдающих экзамен также дополнительно сканируют специальным прибором на наличие каких-либо гаджетов. Телефоны, «умные часы» и прочая электроника на экзамене запрещены.

После прохождения рамки – регистрация с предъявлением паспорта. Документ, подтверждающий личность, и еще авторучка – вот всё, что можно взять с собой в аудиторию. Кстати, во время экзамена можно сколько угодно выходить, например, в туалет, но каждый раз при выходе и входе необходимо предъявлять паспорт. Такие правила, да.

Создан специальный штаб, куда стекается вся информация о ходе проведения экзамена. Там же находятся мониторы, транслирующие данные с камер видеонаблюдения, установленных в каждой аудитории.

Организаторы встречают прошедших регистрацию участников экзамена и проводят до закрепленной за ними аудитории. Кроме организаторов, излучающих спокойствие и доброжелательность, за ходом экзамена следит общественный наблюдатель.

Во время экзаменов в школе работает прикомандированный специалист из Ростелекома – в его ведении находятся технологии, подавляющие несанкционированную передачу сигналов в мобильной сети, а попросту говоря — «глушилки». На тот случай, если какой-нибудь ушлый выпускник сумеет обойти досмотр, и пронести на себе, скажем, микронаушники. Все эти меры заставляют вспомнить настоящий олдскул вроде искусно выполненных шпаргалок – или все-таки честно выучить предмет. Впрочем, по словам Татьяны Владимировны, изготовление шпаргалок способствует закреплению материала. Воспользоваться ими, конечно, не удастся, зато в голове кое-что останется.

Также организована работа медицинского кабинета. Из-за волнения и стресса у особо впечатлительных экзаменуемых иногда случаются скачи давления, носовые кровотечения и даже обмороки. Дежурный медик в любой момент готов оказать квалифицированную помощь.

За десять минут до начала экзамена проводится инструктаж – ребят предупреждают о том, что установлено видеонаблюдение, напоминают, что разрешено, а что запрещено. К 10.00 по московскому времени все, кроме организаторов и участников экзамена, должны покинуть аудитории. За закрытыми дверями начинается таинство – вскрывается спецпакет с экзаменационными материалами.

Это все, что мне удалось увидеть в день проведения ЕГЭ по русскому языку в Колтушской средней школе им. академика И.П. Павлова. Результаты экзамена будут получены не позднее 17 июня.

Остается добавить, что первый день ЕГЭ во Всеволожском районе прошел 26 мая. Выпускники 11-х классов, планирующие в этом году поступать в высшие учебные заведения, сдавали экзамены по литературе, химии и географии. Испытания проводились на четырех площадках, участниками стали 279 человек.

Всего же во Всеволожском районе 1425 выпускников 11-х классов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА