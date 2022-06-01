В Мурино прошел благотворительный фестиваль «Путь домой»

В минувшие выходные в городе Мурино прошёл благотворительный фестиваль «Путь домой», главная цель которого – пристройство животных из приютов Ленинградской области в добрые руки. Усатые и хвостатые на два дня разместились в вольерах на базе спортивного комплекса для собак DOGS HALL.

Каждое из животных имеет сложную судьбу, но все они по-прежнему верят человеку и хотят обрести дом. Все питомцы ухожены и воспитаны, также они прошли ветконтроль с помощью врачей Ленинградского областного Управления ветеринарии. Четвероногие друзья имеют ветеринарные свидетельства, паспорта и специальные чипы.

В рамках фестиваля состоялась презентация проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили», в ходе которой ветврачи рассказали, как стать частью проекта, зарегистрировать некоммерческую организацию (НКО) и получить субсидии на возмещение затрат на содержание животных без владельцев, а также оплату коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых отходов.

В насыщенной программе фестиваля были интересные лекции о животных, мастер-классы для детей, розыгрыши призов, благотворительная ярмарка, «Веселые старты» – соревнования для беспородных собак и, конечно, море общения с прекрасными хвостатыми друзьями.

Творческие мастер-классы, беспроигрышная лотерея, лекции и семинары от профессионалов зоосферы направлены на привлечение внимания гостей и участников к теме ответственного отношения к животным. Одна из самых важных задач проекта «Путь домой» — это создание интерактивного пространства для общения, обмена опытом и знаниями по ответственному обращению с животными.

Как уже было сказано, главная цель мероприятия – найти животным новый дом. По итогам двухдневного фестиваля три кошки и две собаки обрели своих любящих хозяев и впервые отправились домой. Ещё четыре собаки были «забронированы».

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото проекта «Путь домой»