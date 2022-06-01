Во Всеволожском хосписе открыли респираторный центр

Сегодня, 1 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил открытие респираторного центра в детском хосписе при Соборе святого Архистратига Божия Михаила поселка Токсово.

– Нет ничего дороже наших детей, – подчеркнул глава 47-го региона. – Они наше достояние и будущее. К сожалению, не всегда все дети бывают здоровыми. Бывает по жизни ребенок приобретает инвалидность. Конечно, государство, русская православная церковь и неравнодушные люди стараются помочь детям. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, узнаю не только о боли и страданиях, но вижу радость и улыбку детей и родителей, когда что-то получается и наступает облегчение.

Респираторный центр Детского хосписа Ленинградской области рассчитан на пять мест. Сюда госпитализируются дети с 3 месяцев до 18 лет, нуждающиеся в респираторной поддержке и кислородотерапии. В центре проведен ремонт части помещений второго этажа, закуплено современное оборудование.

В новое отделение переводятся пациенты из реанимации и интенсивной терапии для адаптации ребенка и обучения родителей навыкам работы с медицинским оборудованием. Как правило, необходимость в подобной поддержке возникает при врождённых пороках или после травм. Сотрудники центра помоают семьям после того, как детей выписывают из реанимации, научиться полноценно жить с портативными аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

– Губернатор здесь частый гость, – отметил протоиерей Лев Михайлович Нерода. – Это место, как своеобразный остров милосердия. Когда ко мне приходят обыкновенные прихожане и жалуются на дела житейские, я привожу их сюда, в центр паллиативной помощи. Душа у них сразу излечивается: они понимают, что их заботы песчинка по сравнению с теми страданиями, которые переносят здесь. Такое вот духовное прозрение.

– Хочу поблагодарить всех, кто нам помогает, – сказала директор хосписа Валерия Товпыга. – Хочется в такой день пожелать всем малышам счастливого детства, а родителям мудрости, терпения и веры.

Отметим, что детский хоспис Ленинградской области открыт 20 апреля 2018 года. В его структуре работает отделение паллиативной медицинской помощи и отделение выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи. На попечении хосписа находится свыше 263 детей со всей области.

Ирэн Овсепян

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