Во Всеволожске появится второй Дом сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью: соглашение об этом подписали сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на церемонии подписания соглашения был озвучен будущий проект строительства целого комплекса подобных зданий на территории бывшего аэропорта «Ржевка» во Всеволожском районе. Глава региона предложил рассмотреть возможность строительства в рамках комплекса домов быта для того, чтобы сироты с инвалидностью могли работать в них и оказывать услуги жителям.

— В Ленинградской области успешно реализуется социальный проект, который мы называем «Дорога к дому»: его цель ― дать возможность молодым людям с инвалидностью не только получить профессию, но и научиться жить самостоятельно. Уже построенный в апреле Дом сопровождаемого проживания стал настоящим местом притяжения для ребят. Здесь они получают опыт самостоятельной жизни, приобретают и развивают навыки самообслуживания и коммуникации, чтобы двигаться дальше. Мы намерены оказывать всестороннее содействие и поддержку в строительстве второго Дома сопровождаемого проживания, ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения.

— В своей благотворительной деятельности наша компания делает особый акцент на помощи малозащищенным, с социальной точки зрения, гражданам, — заявил Андрей Молчанов, генеральный директор «Группы ЛСР», крупнейшего строительного холдинга Северо-Запада. — Мы уже построили четыре Дома сопровождаемого проживания в родном регионе. Такие проекты радикально меняют жизнь их обитателей, открывают для людей с ограниченными возможностями абсолютно новые горизонты. Это прекрасно понимает руководство Ленинградской области, с которым мы рады открыть новую веху нашего стратегического партнерства.