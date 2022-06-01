Во Всеволожске отметили День защиты детей

Веселое шоу с аниматорами для детворы устроили сегодня, 1 июня, организаторы Дня защиты детей на Юбилейной площади Всеволожска.

Сюда пригласили ребят из летних лагерей дневного пребывания, подростков из трудовых бригад, а также всех желающих от мала до велика. Целый год детворе приходилось грызть гранит науки в школе или мужественно сносить все прелести дошкольного образования. И вот наконец–то свершилось: неделю назад прозвенел последний звонок, а детские сады проводили во “взрослую” жизнь своих выпускников.

Распрощавшись на три месяца со строгими педагогами, малышня с удовольствием ворвалась в лето – с запахами цветов, дождями и манящими вдаль облаками. И сколько всего чудного и прекрасного теперь можно делать – бегать босиком по лужам, объедаться вкусняшками, гонять на самокате по двору и с нетерпением ждать традиционной поездки в оздоровительный лагерь.

Ну что еще нужно для счастья маленькому человечку? Только маму и папу рядом, которые будут любить и защищать самое главное для них существо на земле –своего ребятенка.

Ирэн ОВСЕПЯН

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