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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Власти Ленобласти ужесточают требования к организации ярмарок

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Депутаты регионального Заксобрания сразу в двух чтениях приняли законопроект, согласно которому увеличиваются штрафы за стихийную торговлю.

За размещение прилавков в неотведенных местах и торговлю с нарушением схемы размещения граждане теперь могут получить штраф до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц и ИП максимальный размер наказания повышен до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до 40 тысяч.

Кроме того, законопроект вводит административную ответственность за предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

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