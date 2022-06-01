Библиотекари Всеволожского района отметили профессиональный праздник

В преддверии Дня библиотекаря, 26 мая, были подведены итоги Конкурса профессионального мастерства «Наша слава и гордость – Ленинградская область» на лучшую организацию историко-краеведческой работы в библиотеках Всеволожского муниципального района.

Накануне своего профессионального праздника библиотекари городских, сельских поселений и библиотек общеобразовательных учреждений района по давно установившейся традиции – посещать в свой профессиональный праздник мемориальные места области – прибыли в Национальный шоу-музей «Гранд макет Россия». На макете представлена модель повседневной российской действительности, реализованной через множество минисюжетов.

После посещения музея состоялось официальное торжественное мероприятие, на котором директор Всеволожской межпоселенческой библиотеки Людмила Слепухина, её заместитель Анна Щеглова и главный специалист отдела культуры администрации Елена Усик сказали немало добрых слов в адрес наших скромных хранителей духовных ценностей и вручили им почётные грамоты и подарки, а поэты из Всеволожского музыкально-поэтического объединения «Родник» порадовали присутствующих весенними стихами.

Владимир Шемшученко