Кузьмоловчанам на День рождения подарили Ваенгу

29 мая в Кузьмолово с размахом отметили День поселения. Праздничная программа была самой насыщенной за всю историю поселка.

Как и раньше, заботу по организации Дня поселения в Кузьмолово взяла на себя местная администрация. Программу готовили задолго до праздника, отбирая самые лучшие идеи. Гостей праздника ожидали игровые зоны для всех возрастов с подвижными играми, клоунами и аниматорами, а также викторины, песни, танцы, загадки и бесплатные мастер-классы. Для самых маленьких работали аттракционы – карусели, качели, батуты и веселый паровозик. Пополнить запас энергии можно было, подкрепившись на фуд-корте. Ну и какое же народное гулянье без ярмарки с домашним медом, авторскими кондитерскими изделиями, игрушками hand-made, шашлыками и сахарной ватой!

«Вишенкой на торте» стало выступление Елены Ваенги – именитой землячки кузьмоловчан, которая с удовольствием приняла предложение администрации бесплатно выступить в День поселения.

– Спасибо, что меня позвали, потому что я практически напросилась. Сказала, а кто ещё может петь, всё-таки я здесь живу, – сообщила слушателям певица.

Звезда спела несколько любимых хитов публики, а приятным бонусом стало выступление ее сценических коллег.

Пресс-служба администрации Кузьмоловского поселения