Всеволожские предприниматели поучаствовали в спортивных квестах

Свой профессиональный праздник – День российского предпринимательства – представители этой важной сферы экономики отметили форумом «Бизнес ZА спорт». На горнолыжном комплексе «Северный склон» в Токсово собрались делегации всех районов Ленинградской области, в составе которых предприниматели и представители Фондов поддержки.

— Это уже хорошая традиция, встречаться каждый год на спортивном форуме, – отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительного рынка Светлана Нерушай. – Такие командные мероприятия помогают нам работать вместе на общий высокий результат. Сегодня в Ленинградской области спортивному бизнесу оказывается поддержка в виде субсидий и грантов.

В рамках форума прошел квест по мотивам известной телеигры «Форт Боярд». Две команды Всеволожского района дружно и активно прошли все этапы квеста.

Также в программе форума прошли полезные мастер-классы по развитию бизнеса для самозанятых граждан в сфере спорта, фитнес-индустрии и правильного питания, были организованы интерактивные площадки по различным направлениям спорта и здорового образа жизни, а также диалог с чемпионом мира по смешанным единоборствам Андреем Семеновым.

Ирэн ОВСЕПЯН