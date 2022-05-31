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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские дружинники признаны лучшими

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По итогам работы за прошлый год «Всеволожский дозор» признан лучшей народной дружиной области. Лидирующую позицию в региональном рейтинге всеволожские дружинники удерживают третий год подряд.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, работа народных дружин оценивалась по нескольким критериям: участие в патрулировании вместе с полицией, согласованность работы с МВД, общение с жителями, количество задержанных правонарушителей, помощь в охране общественного порядка на массовых мероприятиях.

Отметим, что во Всеволожском районе регулярно работают 14 народных дружин, а общая численность добровольцев – 177 человек. Вступить в ряды объединения по охране правопорядка могут совершеннолетние граждане, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.

Фото пресс-службы администрации ВМР

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