Во Всеволожской православной гимназии прошел первый выпускной

27 мая в православной гимназии «Логос» состоялся первый выпуск учеников начальной школы. Учебное учреждение начало свою работу летом 2018 года в микрорайоне Бернгардовка города Всеволожска.

Мероприятие началось с благодарственного молебна в храме Святых равноапостольных Константина и Елены г. Всеволожска, которое совершил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. После богослужения в актовом зале гимназии прошла торжественная линейка.

От имени педагогического коллектива владыку поблагодарили директор Наталия Брезгулевская и первый учитель Татьяна Парамонова. Не остались в долгу и дети (от первого до выпускного класса) – они подготовили под руководством преподавателей для присутствующих обширную музыкально-песенно-танцевальную программу.

Значимость состоявшегося события подчёркивало присутствие на празднике и.о. главы администрации района Сергея Полякова, начальника отдела культуры Дарьи Воробьёвой и заместителя председателя совета депутатов г. Всеволожска Лидии Чипизубовой, которые вручили преподавателям благодарности и грамоты в признание их заслуг на поприще воспитания детей в духе патриотизма.

Своё слово сказали и члены попечительского совета гимназии, подарив при этом этому учебному заведению отреставрированные иконы в дорогих окладах.

Но главное – владыка Игнатий благословил продолжить наполнение гимназии: помимо обучения в начальных классах, в следующем учебном году следует сформировать из нынешних выпускников, получивших из его рук аттестаты об окончании четырёхлетнего обучения, 5-й класс.

Так что нынешний выпускной для учащихся стал не прощанием с гимназией, а переходом на новую ступень.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина