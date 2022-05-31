Во Всеволожске прошел праздник для детворы

Сказочное путешествие для ребятни на центральной поляне Румболовского парка устроила Автономная некоммерческая организация поддержки семей, детей и молодежи «Семейно-молодежное сообщество» во Всеволожске. Занимательная программа для детей и родителей состояла из множества интересных игр и мастер-классов. Веселые аниматоры, разноцветные шарики, аквагрим, огромные мыльные пузыри…

Можно сказать, что мероприятие состоялось и стало отличным поводом для совместного семейного творчества и досуга! Для детей были и шутки-прибаутки, и загадки-отгадки, зажигательные танцы, веселые игры, конкурсы. Гости приняли участие в танцевальном флэшмобе, прошли волшебный и весёлый квест «Тайна пяти королевств». На красивой и солнечной поляне все участники с радостью позировали и делали замечательные фотографии на память.

– На наш праздник мы пригласили старых и новых друзей, – рассказала на мероприятии инициатор и организатор социального проекта «По дороге с облаками» Алена Манькова. -Социальный проект «По дороге с облаками» реализуется во Всеволожском районе третий год и финансируется за счёт региональных грантов. На реализацию нашей задумки в этом году средства предоставил областной Комитет по связям с общественностью.

– Я сегодня пришла на праздник со своей трехлетней дочерью Алиной, – откровенно говорит жительница города Всеволожска Анна Веселова. – Погружаясь в такую атмосферу, получаешь только положительные эмоции. Такие праздники очень нужны. Организаторы постоянно придумывают интересный подход.

– Работы у нас очень много, – отмечает Алена Манькова. – В рамках проекта «По дороге с облаками» планируется провести 15 семейных прогулок: прогулка-экскурсия по парку Музея — Усадьба Приютино с гидом-историком, фото прогулка с нашим замечательным фотографом, творческие мастер-классы на природе и так далее. Мы намерены продолжать организовывать семейные игровые программы во дворах и на детских площадках Ленинградской области – в пос. Романовка и Янино, Гатчине и Кировске, которые станут отличным поводом для совместного семейного творчества и досуга.

А в конце сентября в заключении проекта ждём всех желающих на большой семейный фестиваль «По дороге с облаками», на котором будет сногсшибательная развлекательная и информационная программа для всей семьи.

Ирэн Овсепян

Фото представлено Аленой Маньковой