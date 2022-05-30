Усадьбу Потемкина включили в список памятников культурного наследия

Имение Г.А. Потемкина «Островки», которое находится на территории Свердловского поселения, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба администрации поселения, теперь на территории усадьбы нельзя строить здания и сооружения, вести сельское и дачное хозяйство, вырубать деревья (кроме санитарной рубки), проводить пикники. Кроме того, новый статус дает право на участие в программах по сохранению культурного наследия. А это возможность получить необходимое финансирование на работу по реставрации, музеефикации или восстановлению исторического облика.

Отметим, что дворец князя Г.А. Потемкина-Таврического в Островках оказался сильно поврежден в военное время. Сейчас от некогда величественного сооружения на берегу Невы остался фундамент, фрагменты стен и башен. Также в этом живописном уголке сохранился парк с элементами рельефа, гидросистем, ценным древостроем, аллеей.

Фото пресс-службы администрации Свердловского поселения