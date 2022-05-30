С начала года в Ленобласти от укусов клещей пострадали более тысячи человек

По данным Роспотребнадзора, с начала года по состоянию на 24 мая в Ленинградской области было зарегистрировано 1158 граждан, пострадавших от укусов клещей, в том числе 307 детей.

Согласно данным ведомства, случаи нападения были зафиксированы во всех районах региона. Однако больше всего пострадавших было зарегистрировано в Гатчинском, Киришском и Тихвинском районе. В самом густонаселенном Всеволожском районе за соответствующей помощью обращались 129 человек.

Отметим, для удаления клеща и первичной обработки места укуса следует обратиться в травматологический пункт. Самостоятельно извлекать клеща нужно очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При самостоятельном изъятии клеща важно сохранить и доставить в лабораторию, специалисты которой проведут исследование на наличие возбудителей болезней. Также важной мерой профилактики является вакцинация против клещевого энцефалита. Владельцам придомовых участков рекомендуется проводить акарицидную обработку.