В Ленобласти ожидается сложная пожарная ситуация летом

По информации Министерства природы России, наиболее высокий риск возникновения лесных пожаров в Ленобласти фиксируется в июне и июле. Об этом говорят данные многолетнего мониторинга погоды от Росгидромета и Авиалесоохраны.

Месяц назад, 26 апреля, на территории региона был объявлен пожароопасный период. За это время на землях лесного фонда произошло 12 пожаров, общая площадь которых составила 2,4 га. В пожарные службы поступило порядка 50 сигналов о возгораниях в лесу.

Для оперативного обнаружения возгораний сотрудники лесной охраны регулярно патрулируют земли лесного фонда. Кроме того, системы видеомониторинга позволяют следить за ситуацией дистанционно.

Специалисты напоминают жителям и гостям региона о важности соблюдения пожарной безопасности во время посещения лесов. Особенно аккуратными стоит быть во время отдыха на природе – во время пожароопасного периода категорически запрещено разводить костры, использовать мангалы, выбрасывать окурки и горящие спички.

Фото из архива «В.в.»