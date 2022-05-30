Всеволожская спортсменка стала обладательницей титула «Мисс борьба»

Мария Муравьева завоевала триумфальную победу на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе. Победительнице присудили почетное звание «Мисс борьба».

Как сообщает отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района, турнир среди девушек до 16 лет, до 18 лет, до 21 года проходил в Гатчине с 13 по 15 мая. За заветную тиару боролись сильнейшие спортсменки из 15 регионов России.

Воспитанница спортивного клуба смешанных единоборств «Боец» одержала уверенную победу и была награждена не только медалью и памятным подарком, но и специальной диадемой и лентой.