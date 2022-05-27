Юных участников конкурса на тему безопасного труда наградили во Всеволожске

Сегодня, 27 мая, во Всеволожске наградили победителей и лауреатов конкурса детского рисунка «47 регион – территория безопасного труда». Всего на суд жюри было представлено более трех сотен работ. Отрадно отметить, что первое место завоевала Варвара Веселкина из Всеволожского района.

– Цель конкурса – привлечение внимания общественности к проблемам травматизма на производстве и воспитание у молодежи культуры охраны труда, – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Работы принимали с февраля до апреля включительно. Комиссия, в которую вошли художники, представители власти и системообразующих предприятий выбрало 100 лучших рисунков и определило трех победителей. Сейчас экспозиция украшает фойе в здании областного правительства. Планируется, что работы ребят будут представлены на выставке в Санкт-Петербурге.

– Моя дочь очень любит рисовать! – говорит мама победительницы Екатерина Веселкина. – Вдохновляет, что ее работу так высоко оценили. Дочке восемь лет, она учится в первом классе в школе № 4 города Мурино.

– Я нарисовал пожарного, – рассказал корреспонденту «Всеволожских вестей» семилетний Максим из Мурино. – Считаю, что эта самая важная, нужная и востребованная профессия. Вырасту – стану пожарным!

Ирэн Овсепян

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