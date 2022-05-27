Социальное предпринимательство развивает Щеглово

Таких, как предприниматель Игорь Туниянц, называют универсальными бизнесменами, способными быстро адаптироваться в условиях стремительно меняющегося окружающего мира. Именно поэтому его бизнес так многогранен и развивается в абсолютно, казалось бы, несовместимых отраслях. Наш собеседник считает, что всегда можно найти возможности для роста, даже в самые тяжелые времена, и стать преуспевающим. Как говорит бизнесмен, в любом начинании главное – команда! Только с ней можно наладить работу эффективно.

– Стартовали мы с торговли электротехническим оборудованием, – рассказывает предприниматель. – Потом получилось так, что к нам приехала моя мама Ольга Владимировна, которая долгие годы проработала заведующей детским садом. Соответственно, возникла идея реализовать социальный проект и открыть дошкольное учреждение в поселке Щеглово. Лицензию получили в 2019 году.

Сейчас у нас 72 малыша. Возраст – разный. От яселек до дошколят. Главное в нашем деле, чтобы детский сад соответствовал всем нормам СанПиН.

Хочу отметить, что в данный момент в Ленинградской области оказывают большое внимание таким инициативам. Не секрет, что молодые родители на разных форумах часто жалуются на нехватку детсадов. Дошкольных учреждений не хватает, несмотря на высокие темпы их строительства. Отметим, что проблема находится на контроле властей региона, которые оказывают мощную поддержку этой сфере деятельности в виде дотаций. В решении данного вопроса предприниматели и власть находятся на одной волне.

– Мы получаем субсидии от Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, а также комитета по образованию Ленинградской области, – говорит Игорь Туниянц. – Именно поэтому родители имеют возможность, по доступной цене, приводить к нам своих детей, при этом зная, что их ребенок получит высокий уровень дошкольного образования.

– Сейчас реализовываем ещё один проект детсада, рассчитанного на 80 малышей, – продолжает предприниматель. – Планировали, что он откроется к 1 июня, но сказались последние события, и торжество состоится в начале августа. «А ещё у меня есть мечта – очень хочу открыть школу во Всеволожске», – задумчиво добавил Игорь Юрьевич.

Как отмечает предприниматель, второй проект – открытие пиццерии – возник довольно просто. В детском саду негде было разместить пищеблок, и питание ребятишек сначала поручили сторонней компании. «Но, поскольку самое ответственное мы доверяем только себе, а питание детей требует особо тщательного подхода, было принято решение открыть свой пищеблок», – объясняет бизнесмен.

И в этот же момент пришла мысль «убить двух зайцев». Так как в Щеглово нет интересных мест для семейного времяпрепровождения, так сказать, со вкусом, оптимальным вариантом стало открытие пиццерии с небольшим, но уютным и современным залом.

Завоевать доверие просто. Надо всё готовить качественно и на совесть. Таким образом слову «общепит» можно придать высокотехнологичный оттенок. Это чистота, качество и сервис, которые выводятся на принципиально новый уровень. Наши стандарты позволяют сделать это. Именно поэтому нами был выбран путь – всё делать вкусно! Мы создаем не только цену, но и ценность. Пожалуй, самый главный секрет успеха – любить своё дело и отдавать ему часть своей души. Такими принципами живёт вся наша большая и дружная команда.

Ирэн ОВСЕПЯН