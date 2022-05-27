У каждого человека свой жизненный путь, предназначенный сугубо ему и только ему. И когда человек проходит тот или иной этап уготованного пути, говорят: так сложилась его судьба. Словари растолковывают судьбу как сумму всех действий, совершаемых человеком и влияющих на его жизнь, но в то же время почему-то не учитывают того, что действия, совершаемые некоторыми людьми, влияют не только на их жизнь, но и на жизнь Отечества. К таким людям относится и Антонина Михайловна Шаршина.

Сама же Антонина Михайловна Шаршина (в замужестве Иванова) определяет пройденный путь краткой, но ёмкой фразой: «Мы просто жили». В этих трёх коротких словах – весь жизненный путь, вся судьба истинного гражданина своего Отечества. Антонина Михайловна Шаршина родилась 28 мая 1927 года в посёлке Ильинский (ныне территория Всеволожска на Мельничном Ручье), в доме (теперь это дом Жданова), подаренном её деду на крестины сына Михаила (будущего отца Антонины Михайловны) Гейфелем Э.Н. – управляющим имением Петра Всеволожского. Дед Николай Евграфович, выходец из Костромской губернии, сколотив строительную бригаду, плотничал и столярничал у Гейфеля Э.Н., выполнял строительные работы в округе.

В 1938 году глава семьи Михаил Николаевич Шаршин трагически погиб. Антонине в тот момент было 10 лет. В семью пришел отчим. Войну она вспоминает так: «Пошла на Ржевку, в магазин за повидлом для пирога. День – солнечный, прекрасный. При входе в магазин, на столбе, – бумажная радиотарелка-громкоговоритель. Из неё голос Молотова сообщает, что германские войска без объявления войны напали на Советский Союз. Тогда никто не думал, что война долго продлится… Все мужчины сразу в военкомат пошли.

В блокаду мне было уже 14 лет. Совсем взрослая была. 9 сентября, когда грибы собирала, увидела первый немецкий самолёт. В нашей школе в начале войны разместился госпиталь. Поэтому мы занимались по домам, по группам. Группа 6 – 8 человек во главе с учителем. Одна группа в одном доме, другая – во втором, третья – в третьем. Чтобы, если бомбежка, не было много погибших. Когда голод усилился, мы не учились. Не до учёбы было. В Блокаду мы делали буквально всё. На Котовом поле заготовляли ивовые прутья, их потом в пекарнях измельчали, добавляли в муку, пекли хлеб. А когда торф в вагонетках с торфопредприятия привозили, то высыпали по другую сторону железнодорожной насыпи. И мы с утра, всей школой во главе с директором, этот торф – кто в вёдрах, кто на носилках, кто в мешках – через железнодорожное полотно переносили отапливать школу. Лес трогать нельзя было, все деревья были на учете. Словом, делали всё, что требовалось, всё, в чём нуждался фронт…

Зимой мёрзли страшно. Обувать было нечего. Мне мама валенки из старой фуфайки сшила. Недалеко от нашего дома, в деревне Кальтино, жили карело-финны. Простой, добрый народ. Наша мама с одной семьёй дружила. Когда вышел приказ всех карело-финнов вывезти через Ладожское озеро, эта семья нам принесла своего барана и мешок соли. Всю ночь помогали засаливать мясо в бочку. Очень нам их подарок помог. А с утра мама набрала провизии, какая в доме оказалась, побежала на вокзал их провожать. На ходу мешок сунула им в вагон. Обратно они не вернулись.

Мы жили на территории, где в годы войны размещался штаб Ленфронта. Вокруг всё было огорожено колючей проволокой, проход был по пропускам. В первую осень из офицерской столовой выкинули много верхних капустных листьев. Мы с мамой принесли листья домой и заквасили. Такую капусту называют хряпой. Так и выживали.

Второй мамин муж, наш отчим, на Ленинградском металлическом заводе работал, там и жил, и спал. Один раз в месяц домой приходил, нас проведать. Очень, очень тяжело было. Голод, холод. В Ленинграде наша бабушка жила. Как-то я её проведать, подкормить сходила. В городе совсем еды не было, кроме 200 – 300 граммов хлеба. Нам на Всеволожской хоть чуток, но легче было: весной лебеду, крапиву, траву всякую ели…

Была ли вера в нашу победу? Падали ли мы духом?

(Здесь мы обязаны сказать несколько слов об Алексее Александровиче Кузнецове – втором секретаре Ленинградского обкома и Ленинградского горкома компартии. Когда началась война, первого секретаря обкома и горкома компартии Жданова Андрея Александровича в Ленинграде не было – он находился в Москве. И самые первые и ответственные решения принимал именно А.А. Кузнецов: эвакуация жителей и предприятий, создание народного ополчения, мобилизация ленинградцев на строительство оборонительных полос. Алексей Кузнецов много ездил по блокадному Ленинграду, часто бывал на фронте и промышленных предприятиях, он сыграл большую роль в организации Дороги жизни, был членом Военного совета Северного и Ленинградского фронтов, членом Военного совета Балтийского флота.)

Алексей Александрович Кузнецов оставил при себе 4-летнего сына. И, куда бы ни шёл или ни ехал Кузнецов, – брал мальчишку с собой. Это очень поднимало дух людей. Все говорили: «Если уж сын руководителя блокадного Ленинграда здесь, значит – и сомневаться не надо: победим».

«…Я не люблю говорить про блокаду. Это тяжело. Память о блокаде сидит в крови, в сердце каждого блокадника. А мы жили, мы просто жили, с верой в страну, с верой в нашу победу, с надеждой на будущее…».

И когда победа была выстрадана, когда на алтарь победы было положено всё, что могли положить блокадники и что могла положить лично Антонина Михайловна, – победа пришла, и вместе с ней – будущее, ставшее настоящим. В котором – медаль «За оборону Ленинграда», продолжение учёбы в школе, поступление в педагогический институт, замужество.

После института Антонина Михайловна вернулась работать в родную Всеволожскую школу № 1, которую, вместе с другими учениками, восстанавливала после войны. Там она отработала 16 лет: сначала учителем математики, затем завучем. Здесь её нашла очередная, уже мирная, награда – медаль «Отличник народного просвещения». Педагогический стаж 33 года…

Затем – преподавание математики в Нахимовском училище и первый выпуск курсантов в 1970 году. Это каким же надо быть педагогом, чтобы выпускники Антонины Михайловны и по сей день помнили своего наставника, навещали в день рождения и в День учителя уже на протяжении 52-х лет! Её мальчишки, её бывшие курсанты уже сами отставные офицеры, адмиралы, дедушки, воспитывающие внуков, всякий раз спешат на помощь к своему любимому учителю.

«Они заменили мне сына Васеньку, трагически погибшего в лихие 90-е, в годы развала Советского Союза», – говорит Антонина Михайловна. Долгожданный и выстраданный, единственный сын Антонины Михайловны был кадровым офицером Балтийского флота, капитаном II ранга, кандидатом технических наук, занимавшийся исследованиями в области гидроакустики.

Муж Антонины Михайловны Анатолий Васильевич Иванов отработал на Ленинградском металлическом заводе 40 лет. Занимался созданием и испытанием турбин.

«Однажды, – вспоминает Антонина Михайловна, – на стенде проходило испытание новейшей турбины для ЛАЭС, условия самые строжайшие – достаточно было на ротор турбины попасть пылинке, как говорили, «с маковое зёрнышко», чтобы произошёл взрыв. Поэтому для чистоты её накрывали белым батистом. Среди присутствующего большого начальства – Л.И. Брежнев, в тот момент – Председатель Президиума Верховного Совета СССР). Видимо, чтобы снять огромное напряжение, мой муж, Анатолий Васильевич, заявляет: «Это же не турбина – это невеста!». Все посмеялись. Позже вечером, перед уходом, Леонид Ильич увидел в одном из кабинетов моего спящего мужа. «Он живёт в пригороде Ленинграда, поезда уже все ушли, поэтому ему часто приходится ночевать в кабинете, – объяснили высокому начальству. «Вы что, квартиру человеку дать не можете?!» – прозвучал вопрос. Так мы получили комнату в коммунальной квартире на Охте…».

С 1992 года Антонина Михайловна Шаршина (Иванова) живёт в Токсове.

28 мая 2022 года ей, ветерану, учителю, наставнику и педагогу, определившей свою жизнь и жизнь своего поколения одной короткой фразой – «Мы просто жили» – исполняется 95 лет(!). Встретит она их, как обычно, в кругу своих (уже поредевших) родственников, учеников, в окружении внучек, Дарьи и Софьи и правнуков, Янины и Василия.

Здоровья вам, уважаемая Антонина Михайловна, и низкий поклон за вашу жизнь!

Владимир КУДРЯВЦЕВ