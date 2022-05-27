В Буграх построят новый детский сад

Региональный комитет госстройнадзора выдал разрешение на строительство детского сада с бассейном в Буграх.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, разрешение на строительство детского сада на 270 мест рядом с бугровской среднеобразовательная школой №2 на аллее Ньютона выдано застройщику «Арсенал». Образовательное учреждение рассчитано на 14 групп от полутора до семи лет, включая логопедические. Для каждой группы предусмотрены свои игровые площадки, раздевалки, туалеты, буфеты и спальни.

Для всестороннего развития воспитанников будут построены кружковые помещения, кабинет логопеда, спортивный и музыкальный залы. На первом этаже здания появится бассейн 7,33х40 метров с пространством для «сухого плавания».

Строительство нового детского сада будет осуществляться по региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги», когда застройщики возводят социальную инфраструктуру по соглашениям с правительством Ленинградской области.