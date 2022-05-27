Всеволожцев приглашают зарядиться позитивом на Песчанке

Все лето на территории Общественного пространства «Парк Песчанка» можно будет делать утреннюю зарядку с лучшими тренерами и инструкторами Всеволожского района. Занятия бесплатные. Особая подготовка не требуется. Главное — настрой!

Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района уже поделился афишей мероприятий на июнь. Так, для жителей и гостей города проведут занятия по детскому фитнесу, зумбе, капоэйре и функциональным тренировкам. Любителей медленного темпа ждут программы по йоге, а также комплексы упражнений для сильной и здоровой спины.