Началось благоустройство захоронения лётчиков в Углово

В этом месяце произошло событие, которого общественность Всеволожского района ожидала несколько лет. История заброшенного кладбища лётчиков возле аэродрома Углово всегда волновала людей. В борьбе за сохранение кладбища участвовали сразу несколько общественных организаций как из Ленинградской области, так и из Санкт-Петербурга, и даже журналисты из Ленинградской и Московской областей. Ветераны авиации, поисковики, представители Православной епархии, отдельные местные жители писали запросы в правительство Ленинградской области и в Москву, устраивали митинги на кладбище, требуя сохранить могилы советских офицеров и увековечить их память.

Кульминацией стал звонок главного специалиста РОО ИАЦ «Помним всех поименно» Елены Комшиловой губернатору Ленинградской области. Это произошло 7 февраля 2022 года во время прямой линии губернатора с жителями Ленинградской области. Александр Юрьевич Дрозденко тогда пообещал разобраться с вопросом в течение двух недель. И он выполнил своё обещание.

18 февраля во Всеволожске состоялось совещание по вопросу возможности проведения в надлежащее состояние воинского захоронения лётчиков с военного авиагарнизона Углово. На нём присутствовали представители правительства Ленинградской области и администрации Всеволожского района. Они обещали, что в ближайшее время на территории воинского захоронения в Углово будет установлен мемориал. Деньги на благоустройство выделила администрация Всеволожского района.

Работы по реконструкции воинского захоронения лётчиков начались 11 мая, идут очень активно и согласно установленным срокам должны закончиться к 1 августа 2022 года. Руководство работами возложено на администрацию МО «Романовское сельское поселение». Подрядчиком выступает ООО «Пик». Реконструкция осуществляется под пристальным вниманием общественности. Так, в настоящее время появились вопросы к проекту мемориала. Вопросы решаются в рабочем порядке согласно федеральному закону № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото сделано с проекта, по которому работает ООО «Пик»