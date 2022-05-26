Дни Ленинградской области прошли в Совете Федерации

Вся палитра экономического потенциала Ленинградской области была представлена на красивых стендах выставки, прошедшей на Большой Дмитровке. В просторных залах дискутировали на важные темы, бодро изучали многоступенчатые таблицы на интерактивных стендах. Рассуждали об импортозамещении, рассказывали о том, как работать в нынешних экономических условиях? и представляли богатый потенциал достижений за последние десять лет.

Креативно был представлен туристический потенциал Ленинградской области. Темпы развития этой сферы впечатляют – регион в пятерке самых привлекательных в России. За эти годы разработано 14 уникальных экомаршрутов, реализуются проекты «Тропа 47» и «Вело 47», отреставрированы десятки памятников, благоустроены общественные пространства. Заманчивые выставочные стенды Ленинградской области красочно представляли кластеры региона.

– Дни Ленинградской области — это не просто формальная презентация красивых фото, а кропотливая работа по решению актуальных задач, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – На комиссиях Совета Федерации и на пленарном заседании сенаторы поддержали рекомендации Правительству РФ о поддержке строительства школ, нового здания детской областной больницы в Сертолово, широтной магистрали скоростного движения и трамвая от Петербурга до Всеволожска. Также был представлен вопрос об изменении процента региона в софинансировании достройки проблемных объектов для быстрого решения и восстановления прав обманутых дольщиков. Озвучены предложения по разработке федеральной программы сохранения водных ресурсов Ладоги и Невы.

Достижения, представленные на стендах, радуют. Согласно сухим цифрам по итогам 2021 года ВВП Ленобласти оценивается в 1 трлн 370 млрд рублей. Это хороший показатель. Впечатляют и показатели роста экономики. Не зря регион один из лучших в России. С 2012 года в экономику инвестировано порядка 4 трлн рублей. Прошлогодние статданные констатируют: регион занимает первую строчку в рейтинге производства яиц и третье – по выращиванию рыбы в России.

Как рассказал журналистам спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, такие форматы позволяют поднять целый ряд ключевых вопросов, решение которых требует не только регионального, но и федерального участия.

– По решению ряда вопросов необходимо федеральное финансирование, – отметил спикер областного парламента. – И как показывает практика, центр помогает тем, от кого есть толк.

Ирэн Овсепян