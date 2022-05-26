Всеволожский дворец творчества запускает летнюю образовательную программу

Дворец детского (юношеского) творчества с 1 июня запускает цикл небольших общеобразовательных программ для детей от 5 до 17 лет. Всего занятия будут проходить по пяти направлениям для разных возрастных групп.

Занятия будут проходить как в очном формате, так и дистанционном – материалы будут выкладываться в формате видеороликов. Записаться на программы можно через автоматизированную информационную систему «Навигатор ДОД ЛО» https://р47.навигатор.дети путем подачи электронного заявления с личного кабинета родителя/обучающегося и заполнения установленной формы.

Для ребят от 5 до 8 лет ДДЮТ проведет программу «Рисуем, лепим, творим», в рамках которой участников ждут интересные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Программа «Летняя школа для дошколят» рассчитана на ребят от 5 до 7 лет и нацелена на развитие познавательных и личностных способностей дошкольников.

Для младшеклассников от 7 до 8 лет реализуется программа «Прекрасный мир растений». Ребята узнают больше о цветоводстве и научатся правильно выращивать растения.

Ребят постарше ждет «Экологический практикум по изучению окружающей среды». Школьники от 8 до 13 лет будут постигать азы исследовательской деятельности и изучения экологического состояния природной среды.

Ну а подростков от 12 до 17 лет ждет программа «Использование 2D-анимации в редакторе Blender 3D». Ребята освоят ключевые компетенции в области создания 2D-анимации, будут развивать конструктивный стиль мышления и пространственное воображение.

Подробнее о программах можно узнать по ссылке.