Вручена награда социально активному бизнесмену

Почетную благодарность участнику #Команды47 Евгению Иванову вручил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Евгений – генеральный директор фирмы, которая занимается клинингом промышленных предприятий. Кроме того, в его деятельность также входит и поставка дезинфицирующих средств. Активист постоянно сотрудничает с Мультицентром социальной и трудовой интеграции Ленинградской области.

– Мы являемся работодателями. У меня на объектах работают выпускники по профессии «уборщик служебных помещений, – отмечает предприниматель.

Евгений Иванов спонсирует также волейбольную команду «Углово-Орис». Недавно социально активный бизнесмен передал романовскому храму Святого Благоверного Князя Александра Невского в безвозмездное пользование современную профессиональную высокопроизводительную поломоечную машину MERKATOR M15. На этом Евгений Иванов останавливаться не собирается, планируя и дальше помогать родному району.

Пресс-служба администрации ВМР