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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске появится новая зона отдыха

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Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава Всеволожска Станисла Богдевич 25 мая побывали на одном из главных объектов благоустройства текущего года. Квартал, ограниченный улицами Победы, Магистральной, Дружбы и Связи, будет преобразован в два этапа. Первый этап планируется завершить к началу осени.

В целом проект предусматривает устройство футбольного поля, площадки для волейбола и баскетбола, тренажерной зоны, большой детской площадки и нескольких зон отдыха. В рамках первого этапа запланировано проведение комплексного благоустройства, устройство тротуаров и зон отдыха, озеленение территории с устройством газона и посадкой саженцев деревьев, устройство новой детской площадки, навесов, качелей. Предусматривается и устройство декоративного освещения.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»

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