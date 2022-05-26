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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске детям-сиротам вручили ключи от квартир

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Руководители Всеволожского района Андрей Низовский и Вячеслав Кондратьев 26 мая вручили документы и ключи от новых квартир нашим молодым землякам, находящимся в статусе детей-сирот. Скромная церемония прошла в новостройке микрорайона Южный на улице Малиновского. 

В просторной однокомнатной квартире площадью почти 40 квадратных метров, где отныне по договору специализированного найма будет проживать 20-летний Петр Гашев, собрались пятеро счастливчиков из списка тех, кто подлежит обеспечению жилыми помещениями в 2022 году.

Главы тепло поздравили ребят, особо отметив, что получение собственного жилья влечет за собой не только самостоятельность, но и ответственность. Так, на протяжении пяти лет профильные специалисты будут наблюдать, насколько молодые люди приспособлены к самостоятельной жизни, оплачивают ли они вовремя коммунальные услуги, содержат ли жилье в удовлетворительном состоянии и не являются ли объектом посягательств разнообразных мошенников. По истечении этого срока, если все будет в порядке, квартира может быть передана в собственность жильцам.

«Очень хочется, чтобы у молодых ребят с непростой судьбой началась в жизни широкая «белая полоса», а собственная квартира стала основой уверенности и благополучия во взрослой жизни», – отметил Андрей Низовский.

По данным на май 2022 года в списке на получение жилья числится 109 детей-сирот. По итогам проведенных аукционов комитетом по опеке и попечительству администрации Всеволожского района   приобретено 12 квартир, муниципалитетом вынесено 9 постановлений о предоставлении жилых помещений и заключении договоров специализированного найма.

Светлана Завадская
Фото Антона Ляпина

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Во Всеволожске детям-сиротам вручили ключи от квартир: 1 комментарий

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