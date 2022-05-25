Школьников Ленинградской области научили вести бизнес

Старшеклассники с задатками будущих бизнесменов стали выпускниками интересного и занимательного обучения «Стартап Джуниор». Ребята от 12 до 14 лет освоили навыки юного предпринимателя: учились финансовой грамотности, основам экономики, создавали логотипы и параллельно чертили, рисовали и «обкатывали» свои мечты-задумки в бизнес-проектах.

Кто-то хотел в своем городе построить математический парк, а кто-то придумал свою идею стрит-фуда. В программе были задействованы ребята из Всеволожска, Агалатово, Новоселья и Отрадного.

– Это первый опыт работы со школьниками Ленинградской области в рамках данного проекта, – отмечает основатель проекта «Стартап Джуниор» Александр Ружинский. – Полгода ребята познавали азы предпринимательской деятельности. Сегодня старшеклассники представят свои бизнес-проекты. Поверьте, многие из них способны удивить!

Ребята увлеченно презентовали свои проекты и внимательно слушали спикеров. Эксперты советовали не бояться новых начинаний и проявлять упорство. И хоть предпринимательская жилка важна, современный рынок все чаще голосует рублем за креативный подход. А с этим у юных бизнесменов все в порядке.

– Сегодня презентую проект курьерской доставки в своем поселении, – рассказала десятиклассница Алеся из Агалатовского центра образования. – Эта ниша у нас не занята, думаю, что она обречена на успех.

– Мы разработали бизнес-проект собственного бренда одежды и аксессуаров «МУХА», – говорят Давид Суюнов и Юлия Буштрук из Агалатово. – Наш проект актуален, ведь конкуренция в нише брендированных онлайн-магазинов снизилась из-за ухода некоторых популярных брендов с российского рынка. А благодаря особому концепту нашего проекта нам будет проще выделиться и завоевать внимание покупателя.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива проекта «Стартап Джуниор»