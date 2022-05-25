Кудрово ждет большой дорожный ремонт

Дорога от Кудрово через деревню Новосергиевка к Колтушскому шоссе будет целиком отремонтирована летом в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, государственный контракт на проведение работ накануне заключил «Ленавтодор». В общей сложности здесь будет заменено около семи километров асфальта. Дорога отличается высокой интенсивностью движения и соединяет молодой город с Колтушским шоссе, позволяя быстро выезжать в сторону Всеволожска.

«Здесь подходим к ремонту комплексно: ранее жители обращались к нам с просьбой построить новые остановки. Будем их делать вместе со специальными карманами, чтобы остановившийся автобус не создавал помеху для движения остального транспорта», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Учитывая загруженность трассы, «Ленавтодор» рекомендовал подрядной организации рассмотреть вариант работы по ночам, но при этом учитывать близость жилой застройки. Актуальная информация о ходе работ будет размещаться в официальном телеграм-канале дорожного комитета и «Ленавтодора» — https://t.me/dorogi_47