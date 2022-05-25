В школах Всеволожского района прозвучали последние звонки

25 мая уже давно считается традиционным днем для проведения выпускных. И хотя каждая школа может сама устанавливать дату последнего звонка, в большинстве все же праздник проходит именно 25-го числа.

В этом году первые последние звонки прозвучали еще 18 мая. В этот день со школой прощались девятиклассники. Во многих учебных заведениях помимо торжественной церемонии вручения аттестатов прошли и праздничные концерты, в которых принимали участие не только школьники, но и родители, и педагоги, и творческие коллективы. В некоторых школах прошли целые тематические выпускные.

Во многих школах на прошедшей и этой неделе организовали праздники и для четвероклассников. Малышам вручили грамоты, «аттестаты» и напутственные письма от классных учителей.

Сколько бы ребят не выпускалось из школы, чуть больше десяти или около двухсот, для всех них родители, администрация и педагоги старались организовать настоящий праздник с подарками, творческими номерами, теплыми словами поддержки.

Однако самое масштабное и значимое мероприятие ожидало, конечно, учеников 11-х классов. И если младшие классы на своих линейках говорили: «До свидания, школа», то одиннадцатиклассники – «Прощай». Теперь у них впереди экзамены, выбор будущей профессии, поступление в средние и высшие учебные заведения, а вместе с этим и новые учителя и товарищи.

Слободчикова Алена

Фото Антона Ляпина