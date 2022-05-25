Всеволожский ансамбль «Terra Incognita» победил на областном конкурсе рок-групп

В Волховском городском Дворце культуры 21 мая прошёл престижный областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп «Ладожские баллады», в котором приняли участие 20 рок-групп из Ленинградской области. Коллективы на своих конкурсных прослушиваниях представили известные хиты и авторские композиции эстрадного, рок- и фолк- направлений.

Приятно сообщить, что наш народный самодеятельный коллектив (эстрадно-джазовый ансамбль «Terra Incognita») получил на этом конкурсе звание лауреата I степени, открыв выступление яркой пьесой «Солнце в Петербурге», которое написал дирижёр фольклорного ансамбля «Воталинка» Павел Пивоваров. Следом прозвучало «Палладио» Карла Дженкинса и «Фантазия на темы песен группы «ЛЮБЭ» Игоря Матвиенко в обработке Вадима Жёлудева.

Стоит отметить, что конкурс был организован на очень высоком уровне. Профессиональный звук, свет и современные технологии оформления сцены дали нашему коллективу возможность полностью раскрыться во время выступления.

Море музыки, света, встречи с интересными людьми, общение с участниками конкурса оставили неизгладимое впечатление об этом мероприятии, да и Волхов порадовал участников конкурса тёплой погодой, весенним солнышком и массой ярких эмоций. Завершилось всё мероприятие большим концертом участников конкурса и церемонией награждения в парке имени 40-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.

Владимир Шемшученко