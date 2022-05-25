О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожск и Новосаратовку из Петербурга будут ходить трамваи

0 Комментариев

Между Петербургом и Ленобластью планируют построить новые трамвайные пути. Стоимость проекта оценивают в 33 миллиарда рублей. Новые трамвайные маршруты соединят Новосаратовку со станцией метро «Ломоносовская» и Всеволожск с улицей Подвойского.

Как отметил заместитель председателя правительства области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин, протянуть пути во Всеволожск обойдется примерно в 15 миллиардов рублей, а в Новосаратовку – 18 миллиардов рублей.

Ленинградская область уже запросила средства из федерального бюджета на строительство. По планам федеральный бюджет покроет 80% затрат, региональный 10%, а ещё 10% составит бюджет концессионеров.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Город Всеволожск смотрит в будущее с оптимизмом
  2. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?
  3. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  4. Валерий Котляров: «Грамотность населения в сфере ведения бизнеса растет»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code