Во Всеволожске у Красного замка прошел субботник

24 мая учащиеся Всеволожского лицея № 1 провели субботник в Румболовском парке. Они очистили от мусора территорию, имеющую для города Всеволожска историческую ценность. Это – участок парка вокруг газогенераторной станции Всеволожских (в народе её привыкли называть Красный замок) и Лесопильного завода (который когда-то был оборудован в мастеровом корпусе газогенераторной станции).

Организатором субботника выступила комиссия по сохранению объектов культурного наследия Общественный палаты Всеволожского района (руководитель И.Н. Гуреева-Дорошенко) при содействии Всеволожской муниципальной управляющей компании (директор М.С. Домрачев).

В субботнике приняло участие 20 детей и их педагоги. Для них это было мероприятие, где сочеталось приятное с полезным. Румболовский парк прекрасен в любую погоду, а тем более 24 мая, когда светило яркое солнце и растения буйно зацвели. Юные жители нашего города должны знать свою историю. Поэтому старожил города Всеволожска (член ВИКО «Русское наследие») Евгения Ивановна Тормозова провела экскурсию, рассказав обо всех легендах Красного замка. Это уникальное здание, единственный в своём роде объект промышленного строительства начала XIX века в России. Оно построено из натурального огнеупорного кирпича в 1823 году. И этот год должен стать знаменательным для жителей нашего города. Известно, что миллионеры Всеволожские первыми в России ввели освещение улиц газовыми фонарями. В городе Всеволожске такое освещение появилось в 1823 году, в то время как в Петербурге его ещё не было. Впоследствии этот опыт переняли в других городах России…

После субботника детей из Всеволожского лицея № 1 ожидало чаепитие со вкусными подарками, которые приготовила Общественная палата Всеволожского района и ООО «Металлист» (руководитель А.В. Громенко).

А затем они приняли участие в своеобразном квесте. И.Н. Гуреева-Дорошенко достала карту местности образца 1904 года. На ней дети нашли точку, где обозначена газогенераторная станция, и проложили путь к тому месту, где когда-то стоял усадебный дом Всеволожских. Здание до наших дней не сохранилось, но у детей была возможность пройти путем, которым когда-то ходили хозяева усадьбы.

На субботнике прозвучала информация, что Румболовский парк в ближайшее время будет передан в ведомство ГБУК ЛО «Парковое агентство Ленинградской области». После этого в парке пройдёт реставрация. Она коснётся также Красного замка. А о том, что в здании бывших конюшен усадьбы Рябово будет областная библиотека, наши читатели уже знают.

Людмила ОДНОБОКОВА