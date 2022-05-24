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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово прошли соревнования по скандинавской ходьбе

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22 мая на территории зоны отдыха «Сертоловский водоём» прошли традиционные соревнования по скандинавской ходьбе «Весна идёт!».

Их участникам предстояло преодолеть дистанцию в 3,5 километра. Самому юному участнику состязаний было 3 года, самому старшему – 83. После церемонии награждения прошло отдельное вручение медалей сертоловчанам, в прошлом году представившим наш город на 52-м международном зимнем марафоне «Дорога жизни», посвящённом 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Соревнования прошли в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020–2024 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

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